Страны Запада не разрешили Украине атаковать Россию дальнобойным оружием из страха эскалации, заявил голливудский актер Майкл Дуглас. В разговоре с французским телеканалом LCI он высказался за снятие запрета.
«Печально видеть, что страх перед ядерной угрозой сдерживает такое решение», — сказал артист.
Звезда «Основного инстинкта», являясь посланником мира ООН, вместе с сыном Диланом 13 сентября встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. Они обсудили конфликт с Россией и развитие демократии.
Власти США и Великобритании на фоне неудавшейся операции Вооруженных сил Украины в Курской области возобновили обсуждение снятия ограничений на удары поставленным оружием вглубь России. Глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр назвал их оправданными с военной точки зрения, но лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предупредил о риске эскалации.
«Печально видеть». Майкл Дуглас выступил за снятие запрета на удары по России
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