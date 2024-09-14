Страны Запада не разрешили Украине атаковать Россию дальнобойным оружием из страха эскалации, заявил голливудский актер Майкл Дуглас. В разговоре с французским телеканалом LCI он высказался за снятие запрета.

«Печально видеть, что страх перед ядерной угрозой сдерживает такое решение», — сказал артист.

Звезда «Основного инстинкта», являясь посланником мира ООН, вместе с сыном Диланом 13 сентября встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. Они обсудили конфликт с Россией и развитие демократии.

Власти США и Великобритании на фоне неудавшейся операции Вооруженных сил Украины в Курской области возобновили обсуждение снятия ограничений на удары поставленным оружием вглубь России. Глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр назвал их оправданными с военной точки зрения, но лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен предупредил о риске эскалации.