НАТО оправдал удары западным оружием вглубь России

Возможное разрешение Украине применять дальнобойное оружие для ударов по территории России является оправданным с военной точки зрения. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

«В соответствии с положениями о вооруженных конфликтах любая страна имеет право на самооборону. Это право не ограничивается границами данной страны. <...> Поэтому с военной точки зрения есть веские причины сделать это», — сказал он.

При этом Бауэр пояснил, что у государств, предоставляющих оружие Украине, также есть право устанавливать определенные границы для его использования, ведь на них лежит ответственность за это оружие.

Президент Владимир Путин предупредил, что если страны Запада напрямую вовлекутся в конфликт на Украине, то со стороны России будут предприняты соответствующие ответные меры.