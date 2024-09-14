Снятие ограничений на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России поставит под угрозу безопасность всех западных стран. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

Он не исключил, что власти США и Великобритании своим решением пытаются скрыть экономическую экспансию Украины, через которую крупные военные корпорации отмывают незаконные доходы.

«Разрешение Украине запустить британские ракеты Storm Shadow по России — это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада», — предупредил Кертен.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что использование украинскими боевиками западного дальнобойного вооружения втянет в конфликт государства блока НАТО и Евросоюза.

Глава государства подчеркнул, что для выбора целей Западу придется передать ВСУ данные военных спутников, а также предоставить специалистов, которые дадут полетные задания ракетным системам. Путин добавил, что на угрозы любого уровня Россия даст соответствующий ответ.