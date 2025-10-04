P.Diddy приговорили к четырем годам за организацию проституции

Суд в США приговорил рэпера Шона Комбса (известного как P.Diddy) к четырем годам и двум месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Об этом написало агентство Reuters .

Нью-йоркский суд признал 55-летнего Комбса виновным по двум эпизодам по организации проституции, каждый из которых рэперу грозило до 10 лет. Присяжные ранее оправдали Комбса по более тяжким статьям, в том числе по статье о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Прокуратура запрашивала приговор от 11 до 14 лет. Адвокаты музыканта рассчитывали, что Комбс выйдет на свободу сразу после вынесения приговора.

P.Diddy также посчитали заказчиком убийства Тупака Шакура. Комбс назначил награду за голову Шакуры и основателя звукозаписывающей студии Death Row Records Шуга Найта.