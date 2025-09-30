Рэперу Пи Дидди запросили больше 11 лет лишения свободы

Прокуроры попросили суд приговорить рэпера Шона Комбса (Пи Дидди) к 135 месяцам (11 лет и еще три месяца) лишения свободы и штрафу в 500 тысяч долларов. Об этом сообщило агентство Reuters .

Музыканта по-прежнему обвиняют в перевозке женщин для занятий проституцией. Судья планирует вынести приговор 3 октября.

При этом адвокаты артиста рассчитывают, что он выйдет на свободу сразу после приговора. Для этого необходимо, чтобы ему назначили 14 месяцев тюрьмы, которые он уже отбыл.

В начале сентября появилась информация, что именно Пи Дидди якобы стоит за убийством Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей студии Death Row Records Шуга Найта. Предположительно, вознаграждением за это преступление должен был стать миллион долларов.