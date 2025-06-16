Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию

МИД Латвии на неопределенный срок запретил въезд в балтийскую республику актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой. Об этом в социальной сети X сообщила глава ведомства Байба Браже.

«Приняла решение включить в список нежелательных для Латвии лиц граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву. Установить на неопределенный срок запрет на въезд», — написала она.

Браже не представила пояснений относительно принятого решения.

В апреле Служба государственной безопасности Латвии внесла в список нон-грата российскую певицу Кристину Орбакайте и композитора из Боснии Горана Бреговича. У Орбакайте есть гражданство Литвы, она является заслуженной артисткой России, отмечал RT.

При этом возможностью переезда в Россию за недавнее время интересовались более 20 тысяч латвийцев. Реализацией такого механизма занимается представительство МВД в Риге и российское посольство.