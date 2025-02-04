Тысячи граждан Латвии проявили интерес к переезду в Россию

Касаткин: более 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переселения в РФ

Более 20 тысяч латвийцев за последнее время заинтересовались механизмом переезда в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

Он отметил резкий всплеск интереса граждан Латвии к переселению в Россию. Реализацией такого механизма занимается российское посольство и представительство МВД в Риге, добавил Касаткин.

«Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в предшествующие годы интерес к переезду проявляли всего несколько тысяч человек.

Ранее власти Латвии ограничили изучение русского языка в школах, несмотря на то, что на нем разговаривает значительная часть населения. Новые правила начнут действовать с 2026 учебного года. Уже начавшие изучать русский язык школьники смогут продолжить проходить курс до конца образовательного процесса.