Пашу Техника не смогли вывезти в Россию из-за ухудшения состояния

Пашу Техника из-за критического состояния не могут вывезти в Россию с Пхукета

Известного рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) не могут перевезти из Таиланда в Россию из-за критического состояния. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В настоящее время музыкант находится в искусственной коме в больнице на Пхукете и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему при острой дыхательной недостаточности.

В медучреждение Техника привезли из-за резкого ухудшения состояния. Рэпер лежит в палате интенсивной терапии, у него сразу респираторный дистресс-синдром, полиорганная недостаточность, сепсис и пневмония. Состояние артиста настолько тяжелое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с транспортировкой.

Подруга Техника Кристина отметила, что на операцию Паши требуется порядка 10 миллионов рублей, пять миллионов рублей уже есть, остальную часть собирают по социальным сетям. Что конкретно произошло с рэпером, неизвестно. Предположительно, ему стало плохо несколько дней назад.

Это не первый случай, когда врачи вводили Техника в искусственную кому. В 2022 году музыкант также попал в больницу с передозировкой.