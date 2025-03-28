«Вариантов нет». Нарколог оценил шансы Паши Техника выйти из комы

В Таиланде врачи ввели рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлеев) в состояние искусственной комы. Врач-нарколог Василий Шуров рассказал в беседе с Life , что «там хороших вариантов нет».

«Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается. Я думаю, он сам себя передозировкой ввел в искусственную кому, с учетом того, что он на седативных наркотиках», — пояснил специалист.

Шуров отметил, что в Таиланде не проблема достать запрещенные вещества. Кроме того, они дешевые, поэтому Паша Техник мог употребить что угодно.

По словам врача, следует дождаться результатов токсикологической экспертизы, чтобы понять, насколько серьезно его состояние. При этом надежда на благоприятный исход все же имеется, так как исполнителя успели госпитализировать.

Шуров пояснил, что рэпер в основном употребляет сильный транквилизатор, пьет много алкоголя и «любит травку». По его словам, сочетание этих веществ вполне может вызвать кому. Нарколог добавил, что степень повреждения мозга рэпера можно будет оценить лишь после того, как он придет в сознание.

Это не первый случай, когда Пашу Техника вводили в искусственную кому. В 2022 году он также попал в больницу с передозировкой.