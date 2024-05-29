Актера Алексея Панина* внесли в список экстремистов и террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Панин Алексей Вячеславович, 10.09.1977, город Москва», — указали в перечне.

В список попадают организации и физические лица, в отношении которых есть сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности. Помимо Панина, в перечень попала журналистка Анна Лойко.

Ранее в России предложили исключить из списка террористов движение «Талибан»**. Такой шаг является «осознанием реальности», так как талибы** находятся у власти в Афганистане, объяснил глава МИД Сергей Лавров.

* Признан в РФ иноагентом

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.