Панин похвастался своей грин-картой и поддержал Трампа

Скандально известный актер Алексей Панин после инаугурации президента США Дональда Трампа опубликовал фото в красной кепке предвыборной компании президента. Снимок он разместил в Instagram*.

Панин, который в 2023 году из Испании перебрался в Соединенные Штаты, вместе с дочерью сфотографировался в кепках с предвыборным слоганом Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«А у нас грин-карты. Мы в домике», — подписал свой поста актер, намекая на жесткую политику Трампа в отношении мигрантов.

Трамп во время инаугурации, которая прошла 20 января, заявил, что собирается ввести общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что происходит на границе с Мексикой.

Сразу после инаугурации полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. Множество мигрантов, которые хотели попасть в страну легально, остались ни с чем.