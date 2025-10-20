Памятка наследнику. Певец Рыбин и его жена составили инструкции для сына на случай смерти

Певец Виктор Рыбин и его жена оставили сыну памятку на случай их смерти

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова составили для сына Василия «памятку действий» на случай их смерти. Об этом супруги рассказали в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Семья подготовила перекрестное завещание и личное письмо от руки, где Рыбин подробно объяснил сыну порядок действий, где лежат важные вещи и как себя вести, если родителей не станет.

«Я написал Васе памятку действий: не расстраиваться, не паниковать, на что обратить внимание», — подчеркнул музыкант.

По словам Сенчуковой, после обсуждения этого плана сын стал чаще звонить родителям и интересоваться их здоровьем. В 2018 году супругам диагностировали базальноклеточный рак. Именно болезнь стала поводом задуматься о памятке.

