Рыбин и Сенчукова рассказали, что на их выступлениях перед ранеными никто не говорит о плохом

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова в беседе с «Абзацем» рассказали о своих концертах перед ранеными бойцами. По их словам, на выступлениях о плохом никто старается не говорить.

«Во-первых, они себя инвалидами не считают. Говорят: „Мы на лечении, мы на восстановлении“. Кто-то говорит: „Мы вернемся обратно туда“», — сообщили артисты.

Концерт, по словам Рыбина и Сенчуковой, длится не более часа, поскольку зрители быстро устают. Кто-то из военных приезжает на коляске, другие же приходят после ранений и контузий, сказали собеседники издания.

Напомним, в 2022 году артистов внесли в санкционный список Украины.