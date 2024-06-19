Отцу Жанны Фриске стало плохо, когда дочь «оживили» на премии МУЗ-ТВ

Отец певицы Жанны Фриске рассказал о своих эмоциях, когда увидел на премии МУЗ-ТВ изображение дочери, созданное искусственным интеллектом. По словам мужчины, он начал задыхаться, сообщило Woman.ru .

Память артистки почтили на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». Жанну Фриске посмертно наградили в номинации «Легенда российской популярной музыки».

На церемонии выступили солистки группы «Блестящие», в том числе сестра покойной артистки Наталья. После этого на экране появилось изображение Жанны Фриске, созданное ИИ. Это стало сюрпризом для Владимира Фриске. В тот момент он находился в зрительном зале.

«Не сразу разобрался. Потом, конечно, понял, что к чему. А сначала шоковое состояние. С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться», — рассказал он.

Владимир признался, что сюрприз от МУЗ-ТВ очень порадовал его.

Популярная исполнительница умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. За два года до смерти у нее выявили неоперабельную опухоль головного мозга. Ее отец ранее заявил, что артистка могла прожить дольше, если бы не врач, предложивший лекарство, после которого она и скончалась.