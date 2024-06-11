«Эксклюзивное лекарство за 200 тысяч евро». Отец Жанны Фриске раскрыл тайну смерти певицы

Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что артистка могла прожить намного дольше, если бы не врач-мошенник, предложивший лекарство за 200 тысяч евро, после которого она и скончалась. Об этом он рассказал в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По его словам, певице предлагали различные экспериментальные методы. Самый эффективный курс оказался в Лос-Анджелесе. Один укол препарата стоил 16 тысяч долларов.

Отец певицы подчеркнул, что после начала лечения артистке стало намного лучше, а опухоль начала распадаться по частям. Семья хотела продолжить курс, но муж вокалистки Дмитрий Шепелев, отказался.

Супруг нашел другого специалиста, который тоже пообещал потрясающие результаты.

«Он предложил эксклюзивное швейцарское лекарство за 200 тысяч евро. <…> Он нам сделал три ампулы по 14 тысяч долларов, одну сделали, ей стало очень плохо. <…> Отказались. После этого она умерла. Не мог найти потом этого врача. Я понял, мошенники» — поделился отец певицы.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. За два года до этого ей поставили диагноз — неоперабельная опухоль головного мозга. Ранее стало известно, что работникам морга предлагали миллион за фото певицы голой.