«Отстранить от кормушки». Эдгард Запашный выступил с жесткой критикой Нагиева

Те российские артисты, спортсмены и другие деятели, которые отмалчиваются или же «переобуваются» по отношению к спецоперации, — одни из самых опасных людей. Такое мнение высказал народный артист России, гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в интервью изданию «Царьград» .

Артист отметил, что таких людей, «которые ждут, чем дело закончится, и ту сторону примут», в России много, как среди спортсменов, так и среди кинематографистов и театральных деятелей.

При этом сам Запашный с самого начала СВО выступил в поддержку спецоперации. По его словам, братья Запашные столкнулись с негативным отношением в украинской и западной прессе в связи со своей позицией. Кроме того, артисты с пророссийской позицией начали получать отказы в гастролях и в творческих проектах.

Дрессировщик обратил внимание, что те, кто активно ездит в зону СВО и помогает там, обычно не мелькают в рекламе, так как 90% людей, которые снимаются в рекламе для телевидения, — это те, кто полностью отмолчался, либо же вовремя «переобулся» со словами «Дима дома», как это сделал актер Дмитрий Нагиев.