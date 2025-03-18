«Отстранить от кормушки». Эдгард Запашный выступил с жесткой критикой Нагиева
Запашный: артистов, которые не поддержали СВО, нужно отстранить от кормушки
Те российские артисты, спортсмены и другие деятели, которые отмалчиваются или же «переобуваются» по отношению к спецоперации, — одни из самых опасных людей. Такое мнение высказал народный артист России, гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в интервью изданию «Царьград».
Артист отметил, что таких людей, «которые ждут, чем дело закончится, и ту сторону примут», в России много, как среди спортсменов, так и среди кинематографистов и театральных деятелей.
При этом сам Запашный с самого начала СВО выступил в поддержку спецоперации. По его словам, братья Запашные столкнулись с негативным отношением в украинской и западной прессе в связи со своей позицией. Кроме того, артисты с пророссийской позицией начали получать отказы в гастролях и в творческих проектах.
Дрессировщик обратил внимание, что те, кто активно ездит в зону СВО и помогает там, обычно не мелькают в рекламе, так как 90% людей, которые снимаются в рекламе для телевидения, — это те, кто полностью отмолчался, либо же вовремя «переобулся» со словами «Дима дома», как это сделал актер Дмитрий Нагиев.
Вот такой известный человек (Нагиев. — прим. ред.) выложил все и продолжает хорошо себя чувствовать, на всех рекламных кампаниях. А те люди, которые активно ездят, помогают — Александр Маршал, Сергей Сафронов, Дмитрий Куклачев, братья Запашные, их вы в рекламах не увидите. И это такая форма отказа, так как мы поддержали специальную военную операцию.
Эдгард Запашный
гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского
По мнению дрессировщика, когда станет ясно, что Россия выиграла, молчавшие выйдут и станут «героями с закрытым лицом», которые «просто не пиарились».
«Эти люди начнут транслировать, что мы тоже помогали, мы столько всего сделали», — добавил он.
Запашный считает, что таких артистов нужно «полностью отстранить от государственной кормушки». А вдобавок еще и не давать таким артистам роли.
Ранее актер Александр Панкратов-Черный заявил, что не ожидал от некоторых своих коллег такого отношения к России, какое они проявили после начала СВО.