Эдгард Запашный привез гумпомощь эвакуированным в Горловку жителям Дзержинска

Мебель, бытовую технику и сантехнику привез в пункты временного размещения Горловки народный артист России и член попечительского фонда «Орион» Эдгард Запашный. В город доставили эвакуированных жителей Дзержинска (украинское название — Торецк), который не первый месяц находится под постоянными обстрелами украинских боевиков.

Вместе с Запашным гуманитарную помощь в Горловку доставили иллюзионист Сергей Сафронов и певец Игорь Богомазов.

«Вместе с фондом „Орион“ мы привезли большую гуманитарную помощь. Все самое необходимое, потому что здесь больше 200 человек приехало из Дзержинска. Сейчас там проходят активные боевые действия, и люди нуждаются во всем, начиная от воды и заканчивая, простите меня, обыкновенной сантехникой» — рассказал Запашный.

В ходе общения с гостями эвакуированные рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить в родном городе.

«ВСУ целенаправленно сжигали дома. Загорались моментально. Мой дом оставили на закуску, а баню вообще, я в ней жила последние дни с ранением», — рассказала жительница Дзержинска.

После доставки гуманитарного груза в пункт временного размещения Запашный вместе с артистами отправились в детский социальный центр, чтобы раздать воспитанникам учреждения подарки и дать представление.

«Сергей Сафронов выступил со своим концертом, показал полный свой фактически концерт, большое количество фокусов. Иллюзион. Они, конечно, счастливы. Воспитатели, говорят, что они теперь все иллюзионисты. Теперь фокусы начали изучать», — рассказал Запашный о встрече с детьми.

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» поддерживает жителей новых регионов России. Организация провела более 60 гуманитарных миссий, доставив свыше 900 тонн грузов. Кроме того фонд помогает пострадавшим в протезировании и реабилитации, организует акции по сбору крови, проводит мероприятия в детских домах и интернатах, а также строит спортивные и игровые площадки.

В ноябре прошлого года председатель попечительского совета фонда «Орион» Ксения Шойгу рассказала, что организация при поддержке Министерства спорта России открыла три игровые и спортивные площадки в Ленинском и Ворошиловском районах Донецка. Она подчеркнула, что фонд продолжит эту работу и принимает новые заявки от местных властей на установку детских и спортплощадок.