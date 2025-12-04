На фоне скандала с квартирой с Ларисой Долиной отказываются сотрудничать даже те, с кем сама она сотрудничать вовсе не планировала. Об этом 360.ru сообщил концертный директор народной артистки России Сергей Пудовкин.

Представитель певицы прокомментировал решение омского концертного агентства отказаться от организации выступлений Долиной. По его словам, это не помешает звезде продолжать радовать фанатов концертами.

«Омское агентство может отказываться от чего хочет, никаких планов работы с ними у нас не было. Сейчас любой третьесортный фастфуд и даже клиники для наркоманов отменяют сотрудничество. Другое дело, что оно и не планировалось», — сказал Пудовкин.

Он добавил, что два выступления Долиной в Южно-Сахалинске прошли с аншлагами. Несмотря на количество грязи и сплетен вокруг имени артистки, поклонники ее творчества придерживаются иной позиции.

«Для полного понимания ситуации завтра в эфир выйдет программа, где Лариса Долина даст ответы. Тогда действительно для всех настанет справедливость, в которой безусловно нуждаются все стороны этого сложного дела», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что в старой песне знаменитости нашли призыв к изнасилованию. Речь идет о композиции «Ревнуй» 1996 года.