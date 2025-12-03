В старой песне Долиной нашли призыв к насилию

В одной из песен певицы Ларисы Долиной есть строчка с призывом к изнасилованию. Об этом в соцсетях сообщила блогер Лилу Рами после изучения раннего творчества артистки.

Рами опубликовала отрывок из клипа на песню 1996 года «Ревнуй», в котором снялась сама Долина и актер Дмитрий Певцов. Блогера возмутили слова про сексуальное насилие.

«Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови», — говорится в песне.

В своем посте Лилу отметила, что нельзя романтизировать сексуальное и любой другой вид насилия.

Ранее россиян поразила история с квартирой Ларисы Долиной. Певица сначала продала жилье под воздействием мошенников, а потом отсудила обратно, оставив покупательницу без недвижимости и денег. После этого пользователи стали массово призывать отменять звезду и отказывать ей в разных услугах.