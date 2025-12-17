«Отмечаю победу». Отсудившая у Долиной квартиру Лурье впервые вышла на связь

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье впервые выступила с заявлением по судебному процессу. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале она поблагодарила всех за поддержку и заявила, что отмечает победу.

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день — победу. Конечно, я очень рада. И хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала Лурье.

Женщина надеется переехать в свое жилье в ближайшее время. Также она планирует делать в квартире современный ремонт и перепланировку.

Лурье отметила, что выбрала эту недвижимость ради удобства детей, чтобы им было легко добираться до школы. Также рядом находится парк.

Гостем передачи стала адвокат Лурье Светлана Свириденко. Она рассказала, что впервые за 35 лет карьеры заплакала, услышав решение суда.

Верховный суд отменил принятые решения нижестоящих инстанций, и квартира в Хамовниках теперь принадлежит Полине Лурье. Певицу Ларису Долину принудительно выселят из этой жилплощади.