«Отличный день». Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

Лопес опубликовала фото без кольца на фоне слухов о расставании с Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях фото без обручального кольца. Это произошло на фоне слухов о расставании с актером Беном Аффлеком.

На снимке артистка улыбается и показывает правую руку без кольца. Тем самым певица разбила надежды поклонников на примирение с актером. Лопес дала понять, что больше не будет пытаться спасти отношения.

«Сегодня будет отличный день», — заинтриговано подписала снимок артистка.

Лопес и Аффлек познакомились еще в 2001 году. Актер вскоре сделал ей предложение, но в 2003 году свадьбу отменили накануне торжества. Отношения пара возобновила в 2021 году, а в 2022 году они уже были женаты.

Ранее стало известно, что решение о разрыве отношений принял актер, который устал от привычки певицы делать из всего драму. Аффлек так и не смог с этим смириться.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что актер якобы планирует устроить вечеринку, чтобы отпраздновать обретение свободы, выбрав для этой цели Лос-Анджелес. Именно в этом городе они с Лопес поженились.