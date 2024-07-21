«Отличный день». Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

Лопес опубликовала фото без кольца на фоне слухов о расставании с Аффлеком

Фото: РИА «Новости»

Певица Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях фото без обручального кольца. Это произошло на фоне слухов о расставании с актером Беном Аффлеком.

На снимке артистка улыбается и показывает правую руку без кольца. Тем самым певица разбила надежды поклонников на примирение с актером. Лопес дала понять, что больше не будет пытаться спасти отношения.

«Сегодня будет отличный день», — заинтриговано подписала снимок артистка.

Лопес и Аффлек познакомились еще в 2001 году. Актер вскоре сделал ей предложение, но в 2003 году свадьбу отменили накануне торжества. Отношения пара возобновила в 2021 году, а в 2022 году они уже были женаты.

Ранее стало известно, что решение о разрыве отношений принял актер, который устал от привычки певицы делать из всего драму. Аффлек так и не смог с этим смириться.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что актер якобы планирует устроить вечеринку, чтобы отпраздновать обретение свободы, выбрав для этой цели Лос-Анджелес. Именно в этом городе они с Лопес поженились.

Темная сторона белых пятен. Чем грозит витилиго сыну Ким Кардашьян

Спектакль-концерт «Бедные люди» прошел на фестивале Достоевского в Зарайске

Метод проб и ошибок. Как сделать секс в отношениях интереснее

Назвала бандитом. Мэр города на Урале судится с женой бойца СВО из-за поста в соцсетях

Взрыв «Валькирии». Что известно о заговоре против Гитлера в июле 1944 года

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте