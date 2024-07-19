Page Six: Бен Аффлек ушел от Дженнифер Лопес из-за ее склонности драматизировать

Актер Бен Аффлек так и не смог смириться с одной чертой своей жены Джей Ло, что и послужило причиной развода. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Page Six.

Источники из окружения пары, рассказали, что актриса и певица делала из всего драму. Аффлек устал от этого и принял решение разорвать отношения.

Пара поженилась всего два года назад. Но уже вторую годовщину свадьбу супруги отметили врозь.