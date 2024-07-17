Heat World: Бен Аффлек собирается устроить вечеринку в честь «обретения свободы» от отношений

Американский актер Бен Аффлек собирается устроить вечеринку в честь обретения свободы от отношений с актрисой Дженнифер Лопес. Об этом написало издание Heat World, ссылаясь на инсайдера из близких друзей знаменитости.

Как написал сайт «7Дней», для своей вечеринки актер выбрал Лас-Вегас — именно то место, где они с Лопес поженились. Теперь же он хочет завершить отношения именно там, где их начал.

Фанаты Лопес сражены новостью и до сих пор не верят информации из СМИ. Поклонники считают, что если она подтвердится, их любимая актриса и певица будет сильно расстроена.

Попросила не испражняться у дома. Праздновавшие свадьбу подруги избили женщину в Приморье

Проект «Бессмертный полк СВО» оказался мошенническим

Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают»

Политический труп или воюющий диктатор? Шесть сценариев будущего Зеленского

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте