Heat World: Бен Аффлек собирается устроить вечеринку в честь «обретения свободы» от отношений

Американский актер Бен Аффлек собирается устроить вечеринку в честь обретения свободы от отношений с актрисой Дженнифер Лопес. Об этом написало издание Heat World , ссылаясь на инсайдера из близких друзей знаменитости.

Как написал сайт «7Дней», для своей вечеринки актер выбрал Лас-Вегас — именно то место, где они с Лопес поженились. Теперь же он хочет завершить отношения именно там, где их начал.

Фанаты Лопес сражены новостью и до сих пор не верят информации из СМИ. Поклонники считают, что если она подтвердится, их любимая актриса и певица будет сильно расстроена.