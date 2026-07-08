Отец Жанны Фриске рассказал о внимании, которое получает от ее поклонников

Актрисе и певице Жанне Фриске исполнилось бы 52 года. В день ее рождения 360.ru поговорил с ее отцом — Владимиром Фриске, который рассказал о внимании со стороны поклонников дочери и о том, какой она ему вспоминается.

Фриске рассказал, что никогда не слышал от дочери о невежливых и бестактных поклонниках и сам не сталкивался с ними.

«У жены был день рождения — 75 лет, — и ей поклонники прислали из разных городов большие корзины с цветами и пожеланиями! Я думал, они уже и забыли. И мне присылают со всего мира, отовсюду», — поведал он.

По словам отца певицы, уже к полудню он получил множество сообщений и пока не успел на них ответить.

Говоря о дочери, Фриске рассказал, что вспоминает только приятное и светлое.

«Они с Олей Орловой очень любили анекдоты — и рассказывать, и когда я им рассказывал. Когда она приезжала с гастролей, я всегда просил ее что-нибудь рассказать. Помню, привезла с гастролей книгу „Задоринки“ — ей Миша Задорнов подарил, вместе летели. Дома стоит», — заявил он.

Фриске не стало 15 июня 2015 года. Причиной ее смерти стал рак мозга.

Ранее, в годовщину смерти Жанны, Владимир Борисович рассказал, что его жена — мать певицы — тяжело заболела из-за хронического стресса. Главной причиной стал непрекращающийся конфликт с отцом их внука — телеведущим Дмитрием Шепелевым.