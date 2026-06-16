«Все на нервной почве». Отец Жанны Фриске рассказал о тяжелой болезни ее матери
Отец Жанны Фриске признался, что его жена тяжело заболела на нервной почве
Мать Жанны Фриске Ольга Копылова тяжело заболела. Об этом ее супруг Владимир рассказал «Абзацу».
«Я уже не молодой, и жена тоже не молодая. Жена очень болеет. Все на нервной почве», — признался мужчина.
Отец певицы подчеркнул, что его жена тяжело переживает из-за того, что не может видеться с внуком. Она уже начала путать с ним внучку — дочь Натальи Фриске.
Он добавил, что супруга очень любит внука и часто вспоминает о нем. При этом отметил, что вряд ли бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев разрешит им видеться со своим наследником.
Ранее телеведущий Шепелев признался подписчикам, почему их общий сын не встречается с родителями артистки. По его словам, семья — не контент и не материал для эфира.