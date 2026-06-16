«Все на нервной почве». Отец Жанны Фриске рассказал о тяжелой болезни ее матери

«Я уже не молодой, и жена тоже не молодая. Жена очень болеет. Все на нервной почве», — признался мужчина.

Отец певицы подчеркнул, что его жена тяжело переживает из-за того, что не может видеться с внуком. Она уже начала путать с ним внучку — дочь Натальи Фриске.

Он добавил, что супруга очень любит внука и часто вспоминает о нем. При этом отметил, что вряд ли бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев разрешит им видеться со своим наследником.

Ранее телеведущий Шепелев признался подписчикам, почему их общий сын не встречается с родителями артистки. По его словам, семья — не контент и не материал для эфира.