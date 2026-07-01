Отец младшего сына Марии Мироновой явился в суд, но слушание перенесли

Бизнесмен Андрей Сорока — отец младшего сына Марии Мироновой — явился на заседание суда, однако слушание перенесли на 7 августа из-за того, что на него не пришла сама актриса. Об этом сообщил Super.ru .

Сорока заявил, что ему не дают видеть сына. Миронова обвинила бывшего возлюбленного в абьюзе и рукоприкладстве и хочет взыскать с него алименты «за три года до подачи иска и далее до совершеннолетия ребенка».

Сейчас артистка вместе с сыном находится на Майорке.

Ранее адвокат Мироновой Шота Горгадзе рассказал журналистам, что Сорока выделял на сына не более восьми тысяч рублей в месяц и установил в квартире прослушку. По словам юриста, Миронова не препятствует общению отца с сыном, но против того, чтобы мальчика увозили из Москвы в Башкирию.