Сегодня 19:07 Новые обвинения. Почему развод Седоковой и Тиммы превратился в судебную войну с родственниками Эксклюзив

Шоу-бизнес

Знаменитости

Спортсмены

Суд

Россия

Брак

Останкинский суд Москвы провел предварительные слушания по иску семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы о разделе имущества к певице Анне Седоковой. Представители покойного заявляют, что американский нотариус не удостоверял брачный договор между спортсменом и певицей.

Судебный процесс Конфликт между Седоковой и семьей ее бывшего мужа перерос в жесткое судебное противостояние из-за многомиллионного наследства и взаимных обвинений. Родственники спортсмена утверждают, что певица лишила наследства его единственного восьмилетнего сына Кристиана, рожденного от первого брака с моделью Саной Ошей. Адвокаты семьи сообщили, что брачный договор, по которому все движимое и недвижимое имущество баскетболиста отходит экс-супруге, является подложным и не заверен нотариусом в США. Артистка опровергла обвинения в свой адрес и передала суду оригинал брачного контракта, оформленного во Флориде и заверенного апостилем. «Сегодня уточняем предмет и основание иска. Это очень важный, знаковый и переломный момент в нашем процессе», — рассказала в беседе с 360.ru адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова. Она обратила внимание, что сторона истца имеет все шансы на победу в суде. «На мой взгляд, у нас есть все основания, чтобы добиться справедливости», — добавила адвокат. Всего родственники баскетболиста рассчитывают взыскать с Седоковой 37 миллионов рублей. Певице уже предлагали вернуть часть всей суммы и завершить процесс, но та отказалась. «Если она пойдет в банкротство, мы сделаем все, чтобы была реструктуризация долга, а не признание ее банкротом. Я ей не дам от этого долга уйти в сторону. И этот процесс мы выиграем», — заявила Гаврилова в беседе с Super.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

По ее словам, нотариус Алена Грин не удостоверяла брачный договор, никогда в жизни его не заключала и не имеет отношения к этому подложному документу. Адвокат сообщила, что певица использовала фальшивку, чтобы распоряжаться совместно нажитым с Тиммой имуществом, в которое входили как минимум пять квартир. Защита артистки, в свою очередь, подчеркнула, что суд получил оригинал брачного договора, который ранее был приобщен к материалам дела. Стороны составили документ в письменной форме, он подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида. «Представители истцов также ознакомились с оригиналом договора. При этом ими не ставится вопрос о подложности данного документа. Истцы оспаривают не существование документа, а возможность применения данного брачного договора на территории Российской Федерации. Однако выводы по данному вопросу относятся исключительно к компетенции суда. Никто не имеет права делать выводы за суд», — уточнила адвокат Татьяна Стукалова. Артистка назвала заявление о поддельном брачном договоре передергиванием. «Как можно так искажать факты для прессы, для всех — не понимаю. И тех, кто верит до сих пор им, тоже не понимаю. Есть же простые сухие факты», — написала она в телеграм-канале.

Фото: РИА «Новости»