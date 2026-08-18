Новые обвинения. Почему развод Седоковой и Тиммы превратился в судебную войну с родственниками
Останкинский суд Москвы провел предварительные слушания по иску семьи латвийского баскетболиста Яниса Тиммы о разделе имущества к певице Анне Седоковой. Представители покойного заявляют, что американский нотариус не удостоверял брачный договор между спортсменом и певицей.
Судебный процесс
Конфликт между Седоковой и семьей ее бывшего мужа перерос в жесткое судебное противостояние из-за многомиллионного наследства и взаимных обвинений.
Родственники спортсмена утверждают, что певица лишила наследства его единственного восьмилетнего сына Кристиана, рожденного от первого брака с моделью Саной Ошей. Адвокаты семьи сообщили, что брачный договор, по которому все движимое и недвижимое имущество баскетболиста отходит экс-супруге, является подложным и не заверен нотариусом в США.
Артистка опровергла обвинения в свой адрес и передала суду оригинал брачного контракта, оформленного во Флориде и заверенного апостилем.
«Сегодня уточняем предмет и основание иска. Это очень важный, знаковый и переломный момент в нашем процессе», — рассказала в беседе с 360.ru адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.
Она обратила внимание, что сторона истца имеет все шансы на победу в суде.
«На мой взгляд, у нас есть все основания, чтобы добиться справедливости», — добавила адвокат.
Всего родственники баскетболиста рассчитывают взыскать с Седоковой 37 миллионов рублей. Певице уже предлагали вернуть часть всей суммы и завершить процесс, но та отказалась.
«Если она пойдет в банкротство, мы сделаем все, чтобы была реструктуризация долга, а не признание ее банкротом. Я ей не дам от этого долга уйти в сторону. И этот процесс мы выиграем», — заявила Гаврилова в беседе с Super.
По ее словам, нотариус Алена Грин не удостоверяла брачный договор, никогда в жизни его не заключала и не имеет отношения к этому подложному документу. Адвокат сообщила, что певица использовала фальшивку, чтобы распоряжаться совместно нажитым с Тиммой имуществом, в которое входили как минимум пять квартир.
Защита артистки, в свою очередь, подчеркнула, что суд получил оригинал брачного договора, который ранее был приобщен к материалам дела. Стороны составили документ в письменной форме, он подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида.
«Представители истцов также ознакомились с оригиналом договора. При этом ими не ставится вопрос о подложности данного документа. Истцы оспаривают не существование документа, а возможность применения данного брачного договора на территории Российской Федерации. Однако выводы по данному вопросу относятся исключительно к компетенции суда. Никто не имеет права делать выводы за суд», — уточнила адвокат Татьяна Стукалова.
Артистка назвала заявление о поддельном брачном договоре передергиванием.
«Как можно так искажать факты для прессы, для всех — не понимаю. И тех, кто верит до сих пор им, тоже не понимаю. Есть же простые сухие факты», — написала она в телеграм-канале.
Что известно об отношениях Тиммы и Седоковой
На фоне обвинений в свой адрес Седокова обнародовала переписку спортсмена с отцом и бывшей женой. Из опубликованных сообщений следует, что звезда баскетбола за три года перевел на содержание сына Кристиана 700 тысяч евро, но позже у него возникли проблемы с деньгами.
Несмотря на финансовые трудности, Седокова согласилась пойти на уступки и снизить сумму выплат с пяти тысяч евро до трех тысяч.
Также спортсмен жаловался в переписке отцу на первую жену — Сану Ошу. Он утверждал, что ему приходится отдавать бывшей возлюбленной слишком большие суммы.
«Если ты — мой отец, то сделай это, чтобы я наконец смог избавиться от Саны. Мне приходится ей платить, но ей все мало. У нее одна новая жизнь сменяет другую. За три года она получила от меня около 700 тысяч евро, и ей все равно недостаточно. Это разрушает меня. Она борется за деньги, а я — за Кристиана», — писал Тимма отцу.
Латвийский баскетболист в переписках также заступался за Седокову.
«Если бы не Анна и Гектор, вы все трое могли бы идти рука об руку к моей могиле, только тогда больше не о чем было бы беспокоиться. Может быть, тогда вы бы посмотрели в зеркало и начали бы с себя, вместо того, чтобы уничтожать других», — писал он.
Роман между Седоковой и Тиммой начался летом 2019 года. Баскетболист в тот момент был женат на Оше и имел сына, но все равно ушел к певице. Из-за скандала на артистку обрушилась волна критики и обвинения в том, что она разрушила семью.
В 2020 году пара тайно поженилась в Подмосковье. Через некоторое время у молодоженов начались проблемы и конфликты. С 2023-го пара несколько раз объявляла о расставании, но снова сходилась.
Осенью 2024 года Седокова подала на развод. Тимма тяжело переживал разрыв. В декабре этого же года, в ночь перед днем рождения певицы, он покончил с собой в московском хостеле.