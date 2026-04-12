Россия дала миру множество выдающихся людей, и это делает ее сверхдержавой. Об этом отец бизнесмена Илона Маска Эррол заявил в интервью РИА «Новости» .

Сейчас Маск-старший находится в России с визитом. В субботу он присутствовал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которую также посетил президент Владимир Путин.

«Почему Россия — супердержава, понимаешь именно тогда, когда встречаешься с ее людьми. Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей… В России высокая конкуренция, что замечательно, а ее граждане умны, энергичны и трудолюбивы», — сказал агентству Маск-старший.

Он также отметил, что россияне не испорчены, в отличие от европейцев и американцев, «где подлость нередко в порядке вещей».

Ранее Эррол Маск назвал санкции против России абсолютной чепухой.