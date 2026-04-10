Отец Маска назвал санкции против России абсолютной чепухой

Бизнесмен Эррол Маск, отец Илона Маска, во время поездки в Нижний Новгород назвал абсолютной чепухой антироссийские санкции. Его слова привел ТАСС .

«Все санкции, все плохие вещи, которые они нам рассказывают о России, — это просто злость», — добавил он.

Также Маск-старший заявил, что выучил на русском «да», «нет», «спасибо» и «до свидания», и признался, что пил в России водку. Он добавил, что не ожидал от напитка такой крепости.

До Нижнего Новгорода южноафриканский бизнесмен, которому в мае исполнится 80 лет, посетил также Москву и Татарстан.

Ранее отец самого богатого человека планеты тепло отозвался и о российском президенте Владимире Путине, которого назвал приятным человеком с хорошей энергетикой.