Отец Илона Маска встретит Пасху в главном храме России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол приехал в храм Христа Спасителя в Москве на пасхальную службу, сообщило РИА «Новости» . В главном кафедральном соборе России светлый праздник встретят тысячи верующих.

Маск занял место недалеко от алтаря. Специально для него в храм принесли стул.

На ночное пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя пришли тысячи человек. Верующие собрались в ожидании службы, которую, как ожидается, проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В преддверии светлого праздника в Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Накануне Пасхи священное пламя сходит в Кувуклии — часовне, которую возвели над ложем Гроба Господня. После этого патриарх Иерусалимский зажигает свечи и передает огонь верующим, собравшимся в храме.

В России капсулу приняли в аэропорту Внуково-3. Затем огонь доставят в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, а также передадут представителям нескольких епархий РПЦ и 15-ти храмов Москвы.