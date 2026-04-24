Погодина назвала смерть Пиманова самой страшной трагедией
Смерть телеведущего и режиссера Алексея Пиманова стала самой страшной трагедией для его жены Ольги Погодиной. Об этом актриса и продюсер рассказала в беседе с KP.RU.
Она сообщила, что причиной ее супруга стал инфаркт. Сын телеведущего Денис Пиманов добавил, что отец скончался буквально на руках жены.
«Для меня это самая страшная трагедия», — сказала Погодина.
Пиманов умер 23 апреля в возрасте 64 лет. Он был бессменным «Человек и закон» и работал как режиссер и продюсер.
Погодина стала третьей женой Пиманова. Они познакомились во время работы над фильмом «Три дня в Одессе», а в декабре 2013 года тайно расписались. Помимо семейной жизни, супругов связывали и совместные проекты: Погодина продюсировала работы Пиманова.