Продюсер опроверг сообщения о циррозе печени у Кушанашвили
Продюсер Ладненко опроверг сообщения о циррозе печени у журналиста Кушанашвили
Продюсер телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили Виктор Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у шоумена. О состоянии знаменитости он написал в своем Telegram-канале.
По словам Ладненко, он вместе с другим продюссером, Антоном Шестаком, отвез Кушанашвили в больницу. Они едва уговорили журналиста пройти осмотр, где ему сказали о необходимости срочной госпитализации.
«Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю», — написал Ладненко.
Он добавил, что точный диагноз поставят позже. Продюсер также опроверг сообщения о сборе денег для помощи шоумену.
«Сейчас главное, чтобы с Отаром все было хорошо. Все мысли только с ним. Верим, любим и надеемся только на лучшее», — заключил Ладненко.
Кушанашвили попал в больницу в подмосковном Красногорске. Его прооперировали и он начал восстанавливаться после хирургического вмешательства. Несколько дней назад журналист пожаловался на сильные боли в животе и сердце.