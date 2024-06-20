Продюсер опроверг сообщения о циррозе печени у Кушанашвили

Продюсер телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили Виктор Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у шоумена. О состоянии знаменитости он написал в своем Telegram-канале .

По словам Ладненко, он вместе с другим продюссером, Антоном Шестаком, отвез Кушанашвили в больницу. Они едва уговорили журналиста пройти осмотр, где ему сказали о необходимости срочной госпитализации.

«Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю», — написал Ладненко.

Он добавил, что точный диагноз поставят позже. Продюсер также опроверг сообщения о сборе денег для помощи шоумену.

«Сейчас главное, чтобы с Отаром все было хорошо. Все мысли только с ним. Верим, любим и надеемся только на лучшее», — заключил Ладненко.

Кушанашвили попал в больницу в подмосковном Красногорске. Его прооперировали и он начал восстанавливаться после хирургического вмешательства. Несколько дней назад журналист пожаловался на сильные боли в животе и сердце.