Осудивший СВО Алексей Кортнев решил подзаработать на России. Поклонникам это не понравилось
«Пятый канал»: солист «Несчастного случая» Кортнев вернулся в Россию
Уехавший из России с началом СВО музыкант Алексей Кортнев вернулся на родину. По данным «Пятого канала», солист группы «Несчастный случай» поиздержался за границей, где его концерты не пользовались особой популярностью.
О возвращении в Россию фронтмена 11 февраля написал Telegram-канал «Пранкер Сорян». Музыкантов увидели в аэропорту Шереметьево.
«Алексей Кортнев вместе со своими музыкантами прибыл в Москву для того, чтобы подзаработать денег и уехать обратно заграницу тратить российский рубль», — написал автор канала со ссылкой на подписчиков.
Поклонники не простили музыканту его опрометчивых высказываний в сторону России после начала СВО. Против него ополчились толпы недовольных фанатов. Пользователи в Сети считают, что Кортнев «плюнул в колодец», из которого пил.
«Им тут медом намазано что ли?» — написал один.
«Такими темпами и пугалкины со своей макаревичшайкой припрутся на заработки в Россию», — высказался другой.
По информации «Пятого канала», ФНС завершила процесс ликвидации компании Алексея Кортнева, которая работала в России, лишив того источника дохода. Попытки заработать концертами за границей провалились, в России музыканта тоже никто не ждет с распростертыми объятиями. За корпоративы длиной до 90 минут Кортнев просит 500 тысяч рублей, предпочитая оплату наличными.
Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что лидера группы «Несчастный случай» нужно признать иноагентом.
Кортнев заявил, что его просто сделали «объектом гонения». Он признал, что сожалеет о сказанных в феврале 2022 года словах и отметил, что на фоне всего произошедшего, некоторые тезисы из той речи выглядят «просто смешными». Он отметил, что от России он никогда не отказывался, здесь живет его большая семья и мама.