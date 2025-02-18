Осудивший СВО Алексей Кортнев решил подзаработать на России. Поклонникам это не понравилось

Уехавший из России с началом СВО музыкант Алексей Кортнев вернулся на родину. По данным «Пятого канала» , солист группы «Несчастный случай» поиздержался за границей, где его концерты не пользовались особой популярностью.

О возвращении в Россию фронтмена 11 февраля написал Telegram-канал «Пранкер Сорян». Музыкантов увидели в аэропорту Шереметьево.

«Алексей Кортнев вместе со своими музыкантами прибыл в Москву для того, чтобы подзаработать денег и уехать обратно заграницу тратить российский рубль», — написал автор канала со ссылкой на подписчиков.

Поклонники не простили музыканту его опрометчивых высказываний в сторону России после начала СВО. Против него ополчились толпы недовольных фанатов. Пользователи в Сети считают, что Кортнев «плюнул в колодец», из которого пил.

«Им тут медом намазано что ли?» — написал один.

«Такими темпами и пугалкины со своей макаревичшайкой припрутся на заработки в Россию», — высказался другой.