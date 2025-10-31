Оскандалившийся певец Akmal' заявил, что Россия крепчает

Россия крепчает, заявил музыкант Акмаль Ходжаниязов (Akmal'). Такое заявление он сделал в комментарии РИА «Новости» после скандала из-за отказа принимать желто-синий пакет с подарком на концерте.

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот я прокомментирую. Что там лают у нас за спиной, продолжают лаять — мы от этого только крепчаем», — сказал певец.

Артист оказался в центре скандала в Казахстане, когда не принял подарок от поклонницы в пакете цветов флага Украины. После этого тур музыканта отменили якобы из-за инцидента, несмотря на аншлаги.

Поклонники встали на сторону музыканта. Они заявили, что Akmal' — гражданин России и поддерживает свое государство.