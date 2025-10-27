Певец Акмаль отказался от подарка в сине-желтом пакете и разгневал фанатов в Казахстане
В Казахстане певец Акмаль отказался от подарка в сине-желтом пакете
Российский певец Акмаль Ходжаниязов (Akmal') на концерте в Казахстане отказался принять подарок от фаната в сине-желтом пакете. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».
«Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся этого пакета», — сказал Акмаль, вытащив подаренную бутылку спиртного.
Позднее певец откупорил ее, добавив, что «не хотелось пить, а придется».
В соцсетях отреагировали на слова артиста, обвинив его в неуважении к Казахстану. Пользователи писали, что синий и желтый цвета перекликаются с флагом республики.
Позже Акмаль ответил недовольным комментаторам, что он уважает жителей Казахстана и их культуру, но его слова относились именно к цвету подарочной упаковки. По его словам, у каждого человека свои предпочтения и это нормально, не стоит искать в этом негативного смысла.
При этом часть аудитории встала на сторону Акмаля, заявив, что его фраза была не связана с политикой. Кроме того, он гражданин России и поддерживает свою страну, что тоже не является преступлением, подчеркнуло интернет-издание «Ак Жайык».
Сейчас у певца тур по Казахстану. В октября он выступит в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре.
Ранее Акмаль объявил о помолвке. Во время путешествия по Италии он сделал предложение своей девушке.