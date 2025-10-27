Скандал в желто-синих тонах. Российского певца прижали в Казахстане из-за странного пакета

Российский музыкант Акмаль Ходжаниязов (выступает как Akmal’) остался без концертов в Казахстане. Информацию об этом в социальных сетях разместила одна из организаторов Ольга Горбикова.

Предпринимательница объяснила, что в отмене концертов не виноваты ни организаторы, ни сам артист. Почему выступления не состоятся, Горбикова не раскрыла.

Ходжаниязов в ближайшие дни планировал петь на сценах двух городов, Павлодара и Усть-Каменогорска. Его афиши здесь уже сняли.

Предположительной причиной проблем с выступлениями артиста в Казахстане мог стать его концерт 23 октября. Одна из поклонниц попыталась подарить ему что-то в пакете желто-синего цвета.

Артист брать его не стал. Видео этого момента быстро разошлось в социальных сетях. Akmal’а обвинили в неуважении к Казахстану — флаг республики представляет собой голубое полотнище с золотым солнцем.

Следующий же концерт Ходжаниязова в Костанае отменили. Певец уверял, что не собирался оскорблять страну и глубоко ее уважает.

Ранее Akmal' иронично оценил критику Дробыша.