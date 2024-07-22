Организаторы концерта Глюкозы в Красноярске подадут на нее в суд

Организаторы концерта певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), выступившей на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут на нее в суд. Об этом стало известно «Известиям» .

«Артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту», — отметили организаторы.

Во время бесплатного концерта в честь Дня металлурга в Красноярске Ионова вышла на сцену в неадекватном состоянии. Многие зрители решили, что она выпила. Под конец выступления певица полностью впала в неадекватное состояние, поэтому красноярцы поспешили покинуть концертную площадку.

Продюсер Максим Фадеев резко отреагировал на концерт Ионовой. Он заявил, что подаст иск, который лишит певицу возможности использовать псевдонимом Глюкоза и петь его песни.

Ранее Фадеев официально заявлял, что Наталья Ионова больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Она была лишь приглашенной актрисой, «время которой вышло».