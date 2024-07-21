«Беспредел нужно прекращать». Фадеев подаст иск к Ионовой после концерта в Красноярске

Фадеев объявил, что запретит Ионовой петь его песни после скандала в Красноярске

Продюсер Максим Фадеев после концерта Натальи Ионовой в Красноярске подаст иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и петь его песни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещу петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюкоза», — отметил Фадеев.

Продюсер напомнил, что ранее уже официально заявлял, что певица больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Ионова была всего лишь приглашенной актрисой, поэтому ее время вышло и ее попросили уйти, подчеркнул он.

«Еще попросили уйти и в связи со всевозможными политическими заявлениями и политическими взглядами. Но сегодня то, что произошло в Красноярске, — это переходит все границы», — возмутился он.

Фадеев добавил, что такие ситуации затрагивают его репутацию и музыку, которая в итоге «полоскается в дерьме постоянно вот с этим вот кошмаром».

«Эти перформансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил и не хочется, поэтому мы решили разработать с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом и петь мою музыку», — предупредил продюсер.

По его мнению, этот «беспредел» нужно прекращать.