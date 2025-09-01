Организатору концерта Лолиты в Петербурге подожгли дверь

Организатору концерта певицы Лолиты Милявской в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому подожгли дверь после скандала с перепродажей лжебилетов. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«У нас в Питере вчера ночью ушли последние четыре билета. Мы уже приготовили афишу о солдауте в ноябре. Вдруг на левых сайтах всплыли билеты. Вы знали, что эти билеты брать нельзя, потому что они вообще завышены в два-три раза номинала», — сказала она.

Команда Лолиты стала разбираться с продажей билетов на фейковых сайтах. Вскоре неизвестные подожгли Грановскому дверь квартиры в Петербурге.

«Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой степени. Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне», — отметила исполнительница.

Лолита призвала поклонников покупать билеты на концерты только на официальных площадках, которые всегда указывают в афише.

В начале 2025 года выступления Милявской отменили в Кемерове и Новокузнецке. Она обвинила организаторов в плохом уровне безопасности концертных площадок.