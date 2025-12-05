Внучка Пугачевой шокировала поклонников Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте уехала на отдых в Майами. Она поделилась кадрами с подросшей 13-летней дочерью от Михаила Земцова в Instagram*.

Живя в Нью-Йорке семья решила сменить обстановку и поехала в Майами. Орбакайте показала прогулку по городу, ужин в пиццерии и дочь в роли интервьюера. В небольшом ролике она заставила мать рассказать, что та отметит Новый год вдали от Аллы Пугачевой — во Франции.

Подписчиков певицы удивил рост дочери. Несмотря на подростковый возраст, она уже обогнала 173-сантиметровую мать почти на голову. Длинные ноги достались ей от отца — Земцов на 20 сантиметров выше Орбакайте.

В США девочка учится в частной школе и занимается спортом. Физические данные позволили ей войти в местную сборную по волейболу.

Бабушка спортсменки обосновалась с мужем и детьми на Кипре. В ноябре появились слухи о том, что Пугачева может перебраться в Болгарию или Швейцарию.

