Оперную певицу Нетребко предупредили об угрозе получения статуса иноагента

Адвокат Бенхин: Нетребко в любой момент могут включить в реестр иноагентов

Оперную певицу Анну Нетребко в любое время могут добавить в список иноагентов, так как она получает доход из-за границы. Об этом «Абзацу» рассказал адвокат Александр Бенхин.

Он напомнил, что Нетребко является гражданкой иностранных государств, а также зарабатывает за рубежом.

«Если захотят признать иноагентом, точно признают», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что россиянина могут включить в список иноагентов в том случае, если он получает доход из-за границы.

«Она (Нетребко — прим. ред.) его постоянно оттуда получает, в том числе, на сегодняшний день, а также, естественно, российское гражданство у нее не единственное», — отметил Бенхин.

Ранее певица осудила спецоперацию и уехала из России. По информации Telegram-канала Shot, судебные приставы в Санкт-Петербурге объявили Нетребко в розыск. Артистку подозревают в незаконной перепланировке квартиры на улице Союза Печатников.