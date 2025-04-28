Критиковавшая СВО певица Нетребко задолжала налоговой 53 тысячи рублей

Оперная певица Анна Нетребко задолжала Федеральной налоговой службе 53 тысячи рублей. В России у критиковавшей СВО звезды осталась действующая фирма по концертной деятельности, сообщил Telegram-канал Mash .

Долг артистки появился из-за неуплаты социальных взносов по ИП. При этом в контактах певица указала почту бывшего мужа.

«Дива с Кубани перестала выступать на родине с начала спецоперации», — напомнили авторы поста.

Нетребко опубликовала осуждающие СВО посты в соцсети Facebook*. Ее концерты отменяли даже на Западе, но позже снова пригласили на сцену.

В 2024 году глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал запретить выступления Нетребко в Европе. По его словам, российские деятели не должны зарабатывать деньги в «цивилизованном мире» и продолжать нести русскую культуру на Запад.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.