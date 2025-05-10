Анну Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге

Судебные приставы в Санкт-Петербурге объявили оперную певицу Анну Нетребко в розыск из-за подозрений в незаконной перепланировке квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Суд обязал Нетребко впустить работников коммунальных служб в квартиру на улице Союза Печатников для проверки в помещении признаков незаконной перепланировки. Администрация района добивалась решения почти два года.
В случае невыполнения требований суда певица каждый месяц должна платить неустойку в 20 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Нетребко задолжала Федеральной налоговой службе 53 тысячи рублей. У критиковавшей СВО звезды в России осталась действующая фирма по концертной деятельности. Долг Нетребко образовался из-за неуплаты социальных взносов по ИП. При этом певица в личных контактах указала почту бывшего мужа.
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