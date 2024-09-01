Болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров попал в больницу. Представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила РИА «Новости» , что он общается с отпрыском и готовится к выписке.

«Госпитализирован. Постоянно находится на связи с Филиппом по телефону. Бодрый, в ожидании выписки», — сказала она.

Источник «Известий» сообщил, что 31 августа Киркорова-старшего доставили в реанимацию одной из московских больниц. По его словам, артист находился в тяжелом состоянии.

Позднее Бедрос Киркоров рассказал Telegram-каналу Mash, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Врачи подключили его к кардиомонитору и оставили под наблюдением.

Артисту 92 года. В 2022 году он несколько раз попадал в больницу. Успенская заявляла, что Киркоров-старший жаловался на поясницу после гастролей.