Состояние отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось

Состояние певца Бедроса Киркорова — отца артиста Филиппа Киркорова — резко ухудшилось, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Певцу стало плохо с сердцем 31 августа. Мужчину госпитализировали, по результатам обследования врачи провели ему операцию для проверки кардиостимулятора. Аппарат Киркорову установили в 2023 году, так как ему диагностировали стенокардию напряжения и ишемическую болезнь сердца.

По данным канала, артиста поместили в палату с различным медоборудованием, в том числе с техникой для оказания экстренной помощи.

Ранее о госпитализации Киркорова рассказала представитель его сына Екатерина Успенская 1 сентября. Она отметила бодрое состояние 92-летнего певца.

В 2022 году его несколько раз госпитализировали из-за проблем с сердцем после COVID-19. Также Бедрос Киркоров жаловался на боль в пояснице. В прессе появлялась информация о том, что врачи диагностировали ему пневмоторакс.