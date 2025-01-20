«Она не в больнице». Стало известно о состоянии Седоковой

Певицу Анну Седокову выписали из больницы после нервного срыва, сейчас она готовится к концертам. Об этом 360.ru заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Безусловно, она себя хорошо чувствует. У нее уже начинается концертная деятельность. Насколько я знаю, она готова, как говорится, выезжать уже гастролировать», — подчеркнул он.

Продюсер пояснил, что певицу уже давно выписали из больницы, в которую она попала из-за суицида бывшего супруга. После поездки за рубеж Седокова начала активно работать, чтобы в ближайшее время провести концерты.

«Из больницы она вышла еще перед Новым годом. В новогодние праздники, соответственно, она была в Майами. Сейчас она активно готовится к концертной деятельности», — добавил Дворцов.

Ранее он сообщил, что Седокова летала зимой в США, чтобы решить финансовые вопросы. По словам продюсера, у певицы были совместные банковские счета с бывшим мужем Янисом Тиммой.