Анна Седокова тайно посетила США

В начале января певица Анна Седокова летала в США. Об этом изданию Woman.ru сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Представитель знаменитости сообщила Дворцову, что певица пыталась решить финансовые вопросы в Соединенных Штатах. У нее остались совместные банковские счета с бывшим мужем Янисом Тиммой, которого не стало 17 декабря.

Представитель Седоковой также заявила, что исполнительница лично не знакома с предпринимателем Марком Пугачевым, который нелицеприятно высказывался о ней после смерти Тиммы. Он винит певицу в кончине друга.

«Аня сказала, что понятия не имеет, кто он такой. Седокова не знала, что Янис с ним общался, что этот мужчина втерся к нему в доверие», — отметил Дворцов.

После смерти Тиммы артистка попала с нервным срывом в больницу. Из-за этого Седокова отменила гастрольный тур.