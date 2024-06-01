«Она была прекрасной женщиной». Песков попрощался с Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк была прекрасной и мужественной женщиной. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с артисткой.

«Она была прекрасной женщиной, была прекрасной матерью.<…> И она было очень мужественной женщиной. Долго боролась c болезнью», — сказал официальный представитель Кремля.

Церемония прощания с Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. Сотни людей пришли проститься с актрисой. Многие приезжали за пару часов до начала траурного мероприятия. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Актриса несколько лет боролось с онкологическим заболеванием.