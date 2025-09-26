«Он реагировал на реплики». Смерть Кеосаяна стала ударом для Цискаридзе

Смерть Тиграна Кеосаяна стала большим ударом для его семьи, поклонников и коллег по цеху. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе в беседе с 360.ru заявил, что его с режиссером связывают только самые блестящие воспоминания.

Он отметил, что навещал Кеосаяна, когда тот лежал в больнице.

«И меня поразило то, что он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал. Он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии», — признался Цискаридзе.

Артист балета сказал, что после этого ведущий часто снился ему. Педагогу было очень тяжело видеть друга больным, когда он знал его как веселого и очень энергичного человека.

Также 360.ru связался с бывшей женой режиссера, актрисой театра и кино Аленой Хмельницкой. Артистка сказала, что комментировать его смерть не в состоянии.

Супруга ведущего Маргарита Симоньян рассказала, что режиссер умер в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Журналистка попросила пока не звонить ей и ее семье.

Кеосаян пережил клиническую смерть в конце прошлого года, после этого впал в кому. Симоньян говорила, что у супруга очень больное сердце. В прошлом он перенес два инфаркта. В апреле этого года режиссер стал реагировать на речь и сжимать пальцы.