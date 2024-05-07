«Оля, ты же смотришь?» Ивлеева подшутила над Бузовой во время инаугурации президента | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 15:17 «Оля, ты же смотришь?» Ивлеева подшутила над Бузовой во время инаугурации президента Блогер Ивлеева спросила у ведущей Бузовой, смотрит ли она инаугурацию президента Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Блогер Анастасия Ивлеева решила пошутить над телеведущей Ольгой Бузовой и поинтересовалась у нее, смотрит ли она инаугурацию президента России Владимира Путина. Вопрос она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ивлеева также поделилась видеороликом, в котором она сидит дома на диване, а на фоне по телевизору идет трансляция церемонии.

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«Оля, ты же смотришь?» — написала она.

Два месяца назад Бузова заявила, что ей стыдно за Ивлееву, которая впервые посмотрела послание президента. Ее возмутило, что влиятельный блогер до сих пор не интересовалась политикой государства.

В недавнем интервью Ивлеева заявила об уважении к Путину. Она добавила, что при возможности поинтересовалась бы у лидера страны, нужна ли какая помощь.

Инаугурация Путина в качестве президента России прошла ранее во вторник, 7 мая, в Большом Кремлевском зале. На церемонию пригласили около 2600 человек.